«العمل» تلغي التراخيص وتوقف الخدمات عن 17 شركة ومكتب استقدام

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصيلة التراخيص الملغاة والخدمات التي تم إيقافها عن عدد من مكاتب وشركات استقدام العمالة، منذ بداية عام 2019.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة/ خالد أباالخيل، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي في تويتر: «لعدم إيفائها بحقوق العملاء وارتكابها عدة مخالفات.. الوزارة تلغي تراخيص 12 مكتب وشركة استقدام منذ بداية 2019، وتوقف خدمات 5 مكاتب وشركات، وتسحب من الضمان البنكي لعدد 9 مكاتب.