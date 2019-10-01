السعودية اليوم / بلدي مركز الموسم يبحث احتياجات الأهالي من المشروعات البلدية



الطوال 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمركز الموسم التابع لمحافظة الطوال اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بن حمود عواجي ، وحضور رئيس بلدية الموسم المهندس أحمد الجباري وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس.

وتم خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض الخدمات التي تقدمها البلدية لأهالي المراكز والقرى التابعة له، والمشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ ، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم بحثه من موضوعات .

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