إنتاج أوبك الأدنى منذ 2011 بعد هجمات أرامكو

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

خَلُص مسح أجرته وكالة رويترز إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في 8 سنوات في سبتمبر، بعد هجمات على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو، مما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 28.9 مليون برميل يوميًّا هذا الشهر، حسبما أظهره المسح، بانخفاض 750 ألف برميل يوميًّا عن رقم أغسطس المعدل ولتسجل أدنى إجمالي شهري منذ 2011.

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وأوقفت هجمات 14 سبتمبر أيلول على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 مليون برميل يوميًّا من الإنتاج، ورفعت أسعار الخام 20 بالمائة إلى 72 دولارًا للبرميل في 16 سبتمبر، لكن السعر تراجع بعدها إلى 61 دولارًا، مقتربًا من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الإنتاج والقلق من تباطؤ الطلب.

وقال كريج إرلام، المحلل في أواندا للوساطة المالية الإلكترونية: “من الواضح أن المتعاملين غير قلقين على نحو خاص من خطر علاوات أسعار في النفط.. ويبدو أن التركيز تحول مجددًا صوب ديناميات الطلب وخطر مزيد من التخفيضات”.

كانت أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون، في إطار تحالف أوبك+، قد اتفقوا في ديسمبر على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميًّا من مطلع العام الحالي.

وتبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميًّا، ويطبقها 11 عضوًا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.