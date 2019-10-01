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انتشال جثة شخص من أسفل جدار انهار عليه في الجموم
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
انتشل الدفاع المدني في الجموم، جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع 5 أمتار بعد أن انهار عليه.
ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحادث، الذي وقع في الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين.
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