اخبار السعوديه

انتشال جثة شخص من أسفل جدار انهار عليه في الجموم

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم انتشال جثة شخص من أسفل جدار انهار عليه في الجموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-01

انتشال جثة شخص من أسفل جدار انهار عليه في الجموم

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

Advertisements

انتشل الدفاع المدني في الجموم، جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع 5 أمتار بعد أن انهار عليه.

ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحادث، الذي وقع في الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة شخص من أسفل جدار انهار عليه في الجموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا