طقس الثلاثاء غير مستقر: أمطار وضباب

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

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وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من المملكة، فيما يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على جنوب غرب وغرب المملكة.