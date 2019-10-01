الان تتابع تفاعل كبير مع تغريدات صلاح خاشقجي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

لفتت تغريدات نجل الكاتب الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي أنظار الإعلام في العالم، و منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أكد فيها أنه يؤمن بنزاهة القضاء في المملكة وعدالته قاطعا الطريق على من يحاول استغلال ذكرى وفاة والده ضد المملكة و النيل منها .

و جاءت عناوين الكثير من المواقع العالمية معبرة عن هذا الحال بعيدة عن التوجه الذي كانت تريده لها الجهات المغرضة و المنصات المشبوهة .

ومن جانبها رصدت الصحف الروسية التغريدات وعلى رأسها روسيا اليوم الذي كان عنوانها

“صلاح خاشقجي: لن أقبل باستغلال قضية والدي للنيل من الوطن” فيما قالت سبوتنيك : “صلاح جمال خاشقجي: سأكون كما كان والدي

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شهدت التغريدات تفاعلا كبيرا فيما تصدر هاشتاج ” صلاح خاشقجي يلجم المتربصين ” موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة و عبر المغردون عن فخرهم بنجل خاشقجي الذي أظهر وفاء لوطنه، و قيادته معطيا درسا مهما في الوطنية كما قال الكثير من المتابعين.

وكان صلاح جمال خاشقجي قد غرد عدة تغريدات قطع بها الطريق على كل من يروجون الإشاعات و يتهمون المملكة وقضاءها و قيادتها، معلنا فيها عن وعي مواطن يعرف حق وطنه وقيادته

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و قال صلاح جمال خاشقجي، إن خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والده للنيل من وطني وقيادتي.

وكتب على تويتر: “عام مضى على رحيل والدي الغالي سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي”.

وأضاف: “لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله. أكرر ما قلته سابقا لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم الوطن وقيادته”.