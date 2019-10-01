شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر "الخليج 365": «تاكسي المطار» تحت التجربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لخدمة «تاكسي المطار»، عبر سيارات خضراء تحمل هوية موحدة، علمت "الخليج 365" أنها «لا تزال تحت التجربة» ولم تعتمد، وجارٍ إكمال التجهيزات المتعلقة بها.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الخدمة عبر القنوات الرسمية من قبل هيئة الطيران المدني، والكشف عن جميع تفاصيل الخدمة وميزاتها للمستفيدين، فيما التقطت الصور في نطاق تجريبي لها.

وتسعى هيئة الطيران المدني لتطوير العمل بمطارات المملكة، وإحداث النقلة النوعية في مستوى الخدمة والجودة التي يطمح إليها مستخدمو المطارات بالمملكة وزوارها.