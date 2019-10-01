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محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية العميد الركن منصور بن عبدالله عالي القرني، قائد مجموعة لواء الملك فهد السادسة، لرتبة "لواء ركن". وأكد "القرني" أن هذه الترقية تعتبر حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
من جهته، عبّر اللواء "القرني" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.
وتهنئ "الخليج 365" اللواء القرني متمنية له دوام التوفيق.
ترقية العميد القرني لرتبة "لواء ركن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-01
صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية العميد الركن منصور بن عبدالله عالي القرني، قائد مجموعة لواء الملك فهد السادسة، لرتبة "لواء ركن". وأكد "القرني" أن هذه الترقية تعتبر حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
من جهته، عبّر اللواء "القرني" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.
وتهنئ "الخليج 365" اللواء القرني متمنية له دوام التوفيق.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:38 AM
صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية العميد الركن منصور بن عبدالله عالي القرني، قائد مجموعة لواء الملك فهد السادسة، لرتبة "لواء ركن". وأكد "القرني" أن هذه الترقية تعتبر حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
من جهته، عبّر اللواء "القرني" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.
وتهنئ "الخليج 365" اللواء القرني متمنية له دوام التوفيق.
، ترقية العميد القرني لرتبة "لواء ركن" ،
المصدر : الخليج 365
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