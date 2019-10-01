- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره التعاون في لقاء مؤجل من الجولة الثانية ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتم تأجيل اللقاء لمشاركة الاتحاد في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
الاتحاد يدخل اللقاء وهو منتشٍ بعد الانتصار على الشباب في الجولة الماضية.
ويسعى لتحقيق انتصار سيضمن تقدمه للمركز الثالث.
أما التعاون فيلعب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال، ولديه لقاء مؤجل أمام الرائد.
ويحتل التعاون المركز الثالث عشر بأربع نقاط.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 01:30 AM
في لقاء مؤجل من الجولة الثانية في الدوري
يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره التعاون في لقاء مؤجل من الجولة الثانية ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتم تأجيل اللقاء لمشاركة الاتحاد في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
الاتحاد يدخل اللقاء وهو منتشٍ بعد الانتصار على الشباب في الجولة الماضية.
ويسعى لتحقيق انتصار سيضمن تقدمه للمركز الثالث.
أما التعاون فيلعب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال، ولديه لقاء مؤجل أمام الرائد.
ويحتل التعاون المركز الثالث عشر بأربع نقاط.
، الاتحاد بنشوة الشباب يواجه التعاون الجريح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد بنشوة الشباب يواجه التعاون الجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.