، أكبر شاشة تلفزيونية بجدة تنعي "حارس الملوك" لدوره وإخلاصه في خدمة الوطن‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - وثقها مرتادي طريق الملك عبدالعزيز وسط دعواتهم للفقيد بالرحمة والغفران

وضعت أكبر شاشة بجدة الواقعة على طريق الملك بجدة صورة اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله – وذلك مشاطرة لذويه، ولدوره الكبير في خدم وطنه، وإخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له .

ونعت الشاشة التلفزيونية بطريق الملك عبدالعزيز وفاة اللواء الفغم ووضعت صورته على شاشتها العملاقة، مما يبرز مدى أهمية دوره في حراس الملوك وإخلاص في عمله، ومحبة الناس له .

ومع عرض الشاشة لصورة الفقيد اللواء الفغم وثق العديد من المواطنين والمقيمين من مرتادي طريق الملك عبدالعزيز اللقطات في العرض وسط دعواتهم للفقيد أن يغفر الله له، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وكان اللواء الفغم قد توفي مساء الأول بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.