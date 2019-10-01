، المدلج: نرفض قرار المسابقات .. والتأجيل ينافي المعايير ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي رفضه لقرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مواجهة الفريق المقبلة أمام النصر في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال في حديث بثه المركز الإعلامي في النادي:"تواصل معي أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات وتم إبلاغه رفضنا التأجيل حفاظًا على مصلحة الفريق وأن ذلك سيؤثر سلبًا على الفريق".
وأضاف: تم إبلاغه قبولنا خيار النقل لملعب آخر أو تقديم المباراة أو تأخيرها يومًا".
وأضاف: لم يتم مشاورتنا في موعد اللقاء الجديد حيث تم وضعه في وقت سيكون الفريق مضطرًا إلى السفر في ثلاثة لقاءات متتالية وهذا ينافي معايير لجنة المسابقات عند إطلاق الجدول.
المدلج: نرفض قرار المسابقات .. والتأجيل ينافي المعاييرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-01
أكد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي رفضه لقرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مواجهة الفريق المقبلة أمام النصر في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال في حديث بثه المركز الإعلامي في النادي:"تواصل معي أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات وتم إبلاغه رفضنا التأجيل حفاظًا على مصلحة الفريق وأن ذلك سيؤثر سلبًا على الفريق".
وأضاف: تم إبلاغه قبولنا خيار النقل لملعب آخر أو تقديم المباراة أو تأخيرها يومًا".
وأضاف: لم يتم مشاورتنا في موعد اللقاء الجديد حيث تم وضعه في وقت سيكون الفريق مضطرًا إلى السفر في ثلاثة لقاءات متتالية وهذا ينافي معايير لجنة المسابقات عند إطلاق الجدول.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:07 AM
أكد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي رفضه لقرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مواجهة الفريق المقبلة أمام النصر في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال في حديث بثه المركز الإعلامي في النادي:"تواصل معي أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات وتم إبلاغه رفضنا التأجيل حفاظًا على مصلحة الفريق وأن ذلك سيؤثر سلبًا على الفريق".
وأضاف: تم إبلاغه قبولنا خيار النقل لملعب آخر أو تقديم المباراة أو تأخيرها يومًا".
وأضاف: لم يتم مشاورتنا في موعد اللقاء الجديد حيث تم وضعه في وقت سيكون الفريق مضطرًا إلى السفر في ثلاثة لقاءات متتالية وهذا ينافي معايير لجنة المسابقات عند إطلاق الجدول.
، المدلج: نرفض قرار المسابقات .. والتأجيل ينافي المعايير ،
المصدر : الخليج 365
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