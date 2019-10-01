أوصت لجنة التسمية والترقيم بمحافظة البكيرية اليوم الإثنين بتسمية أحد الشوارع بالمحافظة باسم اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، نظير ما قدمه للوطن وقيادته. كما أوصت اللجنة بأن تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال إجراءات اعتماد تسمية الطريق والمقترح من اللجنه وهو طريق متفرع من طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تُوصي بإطلاق اسم اللواء الفغم على أحد شوارع البكيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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