عاجل اليمن : محمد بن سلمان يؤكد وقف إطلاق النار ويتحدث عن بدء حوار سياسي ومغادرة منصبه بسبب اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يؤكد وقف إطلاق النار ويتحدث عن بدء حوار سياسي ومغادرة منصبه بسبب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن، لكنه طالب أولا بأن توقف إيران دعمها للحوثيين، وذلك خلال حواره مع برنامج “60 دقيقة”، بثته شبكة “CBS” الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين.

وبسؤاله عن رؤيته لحل “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” الناجمة عن حرب اليمن، قال ولي العهد السعودي: “أولاً، إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثيين، فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم، نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد”.

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وعما إذا كان مستعدا للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان: “نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض. وإعلان الحوثيين قبل بضعة أيام عن وقف إطلاق النار من جانبهم، نعتبره خطوة إيجابية للدفع للأمام نحو حوار سياسي أكثر جدية ونشاطا”.

وأضاف ولي العهد، عن سبب تفاؤله الآن بأن وقف إطلاق النار قد يستمر وقد يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن، أنه “كقائد، يجب أن أكون متفائلاً كل يوم. إذا كنت متشائما، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر”.

وكان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين اليمنيين أعلن، في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن وقف كافة أشكال استهداف الأراضي السعودية مع الاحتفاظ بـ”حق الرد”، وإطلاق “مبادرة سلام” هدفها إتمام مصالحة “وطنية شاملة” بموجب مفاوضات “جادة وحقيقية” بين مختلف أطراف الحرب، لكن العمليات العسكرية ما زالت جارية خلال الأيام العشرة الماضية.