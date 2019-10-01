ولي العهد يعزي هاتفيًا النائب العام في وفاة والده

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً بالنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

وعبر سمو ولي العهد خلال اتصاله عن عزائه ومواساته للنائب العام في وفاة والده الشيخ عبدالله المعجب، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه، أعرب النائب العام عن بالغ شكره وعظيم تقديره وخالص امتنانه لسمو ولي العهد على عزائه وتخفيف المصاب بمواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ سموه الكريم ويجعل ذلك في موازين حسناته ولا يريه أي مكروه، مثمناً لسموه الكريم المشاعر الكريمة واللطف النبيل في كرم الاتصال و حسن المواساة.