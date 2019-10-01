أمير الرياض يُعزي النائب العام في وفاة والده

قدَم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، العزاء والمواساة للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في وفاة المفغور له بإذن الله والده، وذلك خلال زيارة قام بها أمير المنطقة اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير المنطقة، الله- العلي القدير- أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة المعجب، عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله- عز وجل - أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.