غرفة جدة تعيِّن عماد هاشم أمينًا عامًا لها

قرر مجلس إدارة غرفة جدة تعيين المهندس عماد بن محمد هاشم أمينًا عامًا للغرفة، في خطوة تهدف إلى النهوض بمستوى جهاز الغرفة ولتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها المتنامية نحو مجتمع الأعمال والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة على وجه الخصوص، بما يواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات انسجامًا مع رؤية ٢٠٣٠.

وبذلك يكون المهندس عماد الأمين العام الـ 17 لغرفة جدة منذ تأسيسها عام 1365هـ ، منجزة بذلك 75 عامًا من العطاء كأول غرفة سعودية وأعرق الغرف الخليجية، في خدمة مجتمع الأعمال وترسيخ مفاهيم أصيلة للعمل التجاري المتطور .

من جهته، أعرب الأمين العام الجديد عن شكره لمجلس إدارة غرفة جدة على الثقة الممنوحة له، مؤكداً على تقديم كل ما بوسعه لخدمة هذا الصرح الاقتصادي العريق، وداعيًا المولى- عز وجل- أن يوفقه وزملاءه للعمل على كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الغرفة وتوجهاتها الاستراتيجية، وخدمة منتسبيها على الأصعدة كافة.

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ويعد المهندس عماد بن محمد هاشم، أحد القيادات التنفيذية السعودية المتميزة ويملك خبرة مهنية واسعة تتجاوز الـ ٢٣ عامًا، من العمل في قطاعات متنوعة تشمل تطوير وإدارة المدن والمناطق الاقتصادية، والتطوير العقاري، وتجارة التجزئة الفاخرة، وتطوير وتسويق العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى قطاعي الصناعة، والاستشارات الإدارية.

وشغل المهندس عماد مؤخرًا منصب نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، كما سبق له شغل العديد من الوظائف التنفيذية في عدد من المنشآت والشركات الرائدة، إضافة الى عضوية عدد من مجالس الإدارات.

يحمل المهندس عماد درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز ، بالإضافة إلى شهادة برنامج الإدارة التنفيذية العالمية من كلية INSEAD لإدارة الأعمال في فاونتين بلو بفرنسا.