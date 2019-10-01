ماذا يفعل جوزيه مورينيو في السعودية؟

وصل المدرب الدولي البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الانجليزيين، إلى مدينة جدة السعودية ، اليوم الاثنين.

تأتي زيارة مورينيو إلى السعودية لإلقاء محاضرة في معهد إعداد القادة في مدينة جدة، غدا الثلاثاء.

​ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن عبد الله حماد، مدير معهد إعداد القادة، إن دعوة مورينيو، ولقائه بالمدربين السعوديين تأتي من ضمن خطط المعهد الفنية استمرارا لعملية التطوير من خلال تأهيل كافة الكوادر الرياضية سواء فنية أو إدارية أو تسويقية.

​وأضاف "مورينيو يمتلك تاريخ وخبرة فنية عريضة في هذا المجال ومن أبرز مدربي العالم في الوقت الحالي، وبالتأكيد أن حضوره للسعودية أمر مهم ولقائه بالمدربين الوطنيين أمر في غاية الأهمية لأنه باختصار درب في أقوى دوريات العالم وحقق أصعب الألقاب وهذا لم يأت إلا من خطط وتكتيك تخص مورينيو وحده، وهو الذي سينقل تلك التجارب الناجحة خلال اللقاء".

وتابع "أحضرنا الإيطالي فابيو كابيلو في وقت سابق واليوم نحضر مورينيو والعمل جاري بإذن الله لاستمرار العمل على ذات النهج للرفع من كفاءة المدربين السعوديين واستفادتهم من تلك الخبرات".