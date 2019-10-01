8 مناطق تعليمية لمبادرة وارف المعرفة وتعليم صبيا يحظى باثنتين

فيما شملت «مبادرات وارف المعرفة» 8 مناطق تعليمية: حظي تعليم صبيا بمبادرتين «سمو» و«إسهام» واللتين دشنهما مساعد الشؤون التعليمية بتعليم صبيا وتستهدفان المرحلة الثانوية للصف الأول والثاني ثانوي بفريق عمل مكون من 5 معلمين، بالإضافة إلى مدارس وأندية الحي بواقع 3 مدارس بنين و3 مدارس بنات لتحقيق 3 أهداف إستراتيجية.

تدشين

دشن المساعد لشؤون التعليمية ناصر بشير معافا مبادراتي شركة بن محفوظ وارف مبادرة «سمو» ومبادرة «إسهام» واللتين تستهدفان تعليم صبيا، وذلك في اللقاء التعريفي لشرح الحقيبة التدريبية لمبادرات شركة سالم بن محفوظ واتس تحقق 3 أهداف إستراتيجية.

مبادرات

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أوضح المدير التنفيذي لبرنامج وارف المعرفة أحمد با رباع أن المبادرات شملت 8 مناطق تعليمية، كما حظي تعليم صبيا بمبادرة «سمو» ومبادرة «إسهام» جاء ذلك أثناء شرحه للمبادرتين، حيث قدمهما على جلستين كانت الجلسة الأولى عن مبادرة «سمو»، حيث أكد أنها تهدف إلى رفع مستوى كفاءة المعلم بالمرحلة الابتدائية وتقديم تعليم نوعي يحسن نواتج التعليم فالبرنامج مساعد ومعين للمعلم. وأبان الرباع أن البرنامج يستهدف 6 مدارس منها 3 مدارس بنين و3 مدارس بنات، وأضاف أن هناك فريق عمل سيزور المدارس المستهدفة، مشيرا إلى أنه توجد برامج ودورات للمشرفين في المكاتب وقادة المدارس حسب جدول زمني خلال الفصل الدراسي الأول.

أهداف البرنامج

ذكر با رباع في الجلسة الثانية للتعريف بمبادرة «إسهام» أن البرنامج يطور مهارات العلم والإبداع ومهارات الحياة والعمل، يستهدف المرحلة الثانوية للصف الأول والثاني ثانوي بفريق عمل مكون من 5 معلمين، وهم: المرشد الطلابي ورائد النشاط و3 معلمين متميزين، وكذلك يستهدف مدارس وأندية الحي بواقع 3 مدارس بنين و3 مدارس بنات.