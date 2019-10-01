دوت الخليج تنال جائزة التميز الإعلامي لأفــضل تغطية صحفية في اليوم الوطني 89

تزامنا مع إكمالها عامها التاسع عشر، فازت «دوت الخليج» أول من أمس بجائزة أفضل تغطية صحفية وذلك في حفل جائزة التميز الإعلامي لأفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89، والتي حملت مسمى «جائزة التميز الوطني لليوم الوطني 2019»، والذي أقيم في فندق هيلتون في الرياض.

بحضور وزير الإعلام وجمهور كبير من المعنيين والإعلاميين والمهتمين أقيم الحفل، وتم تكريم الفائزين بالمسارات التي اشتملت عليها الجائزة، وتسلم رئيس تحرير «دوت الخليج» الدكتور عثمان الصيني جائزة أفضل تغطية صحفية، وعلق قائلا في تصريحات إعلامية لاحقة للتكريم «الجائزة استحقها جميع الزملاء العاملين في الصحيفة، وقد حضرت حفلا التكريم واستلمت الجائزة كمندوب عنهم».

أصداء جميلة

ووجد فوز «دوت الخليج» بالجائزة أصداء جميلة، خصوصا أنه عبر عن حالة نجاح عامة لكل العاملين فيها، حيث قدمت ملحقا خاصا في المناسبة اعتمد المعلومة، واستشرف المستقبل، وركز على أهمية المناسبة، وحمل عنوانا لافتا لخص الفكرة العامة له «نمو سعودي وسط محيط ملتهب»، ليعبر عن الحالة العامة للمملكة في يومها الوطني، وليرصد الأجواء والتحديات التي تعصف بالمنطقة وتجعلها على صفيح ملتهب، والتي من شأنها تعطيل التنمية لولا الإرادة السعودية الصلبة، والمتانة التي تتمتع بها المملكة على كافة المستويات، من حيث الحضور السياسي، ومن حيث القوة الاقتصادية، ومن حيث العمق والدور الريادي كونها القائدة للعالمين العربي والإسلامي، وكونها إحدى دول مجموعة العشرين القائدة للعالم والمحددة لتوجهاته.

تنوع

وحرصت تغطية «دوت الخليج» على أن تقدم صحافة معلوماتية، استخدمت فيها التوثيق والمقارنات الرقمية، ولجأت للتوضيح باستخدام الجرافيك الذي ميزها بشدة، حيث قدم معلومات مركزة ودقيقة، وصلت للقارئ الذي تفاعل مع التغطية، وهو ما عبرت أرقام القراءات في موقع «دوت الخليج» الإلكتروني، وتفاعل القراء كذلك مع الوسائط المتنوعة للصحيفة بما فيها تويتر وفيسبوك وغيرها.

واشتملت تغطية دوت الخليج على معظم فنون الصحافة من التقرير إلى التحقيق إلى الخبر والصورة والمقالة والإنفوجرافيك، مما جعلها ملبية لكل الاهتمامات، جامعة لكل الاهتمامات، خصوصا أن تغطيتها طالت الجوانب السياسية والمحلية والاقتصادية والثقافية والفنية وتوجهات الرأي وغيرها.

هدف

جاء إطلاق وزارة الإعلام لـ«جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019» بهدف تسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإبداعية الإعلامية، التي قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وتهدف الجائزة لتكريم أفضل المشاركات، وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته كافة لتقديم أعمالهم الإبداعية التي تحتفي بالوطن، وحصل الفائز على لقب «صاحب المحتوى الإعلامي الأكثر تميزا في اليوم الوطني الـ89».

تحفيز

وتحفز الجائزة السنوية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، للمشاركة بإيجابية في موسم الاحتفال باليوم الوطني، والتنافس في تقديم المحتوى الإبداعي احتفاء بالمناسبة، واختيار أفضل المشاركات للفوز بالجائزة.

فريق عمل

بتوجيهات من رئيس تحرير «دوت الخليج» الدكتور عثمان الصيني ونائبيه ماجد البسام وعلي القحطاني عمل فريق «دوت الخليج» على إعداد الملحق الخاص الفائز بالجائزة، حيث بدأ العمل بفكرة رسمت توجه ومحاور التغطية، ثم تولى كل من الزملاء المعنيين تنفيذ الجزء الخاص به من العمل، حتى خرج المنتج بصورة لائقة استحقت المنافسة والفوز والتميز.

فريق العمل

التحرير

- محمد الدعفيس

- محمد الفهيد

- محمد نور

- أحمد فؤاد

- محمد عسيري

- محمود تراوري

- الهادي الضو

- يمن لقمان

- زينة علي

- عائشة الشهري

- بتول عسيري

- فوزية سلامي

مركز المعلومات

- علي حسن

القسم الفني

- خطيب محمد أحمد

- حافظ سيد

Advertisements

- عاصم مدرجي

- محمود حديدي

- سالم باسعد

- محمد عبدالقادر

- سعيد ناصر

- أبوبكر صالح

قسم التصحيح

- عبدالرحمن مصطفى

- إبراهيم جميل الله

مسارات وجوائز

كانت وزارة الإعلام قد أعلنت عن إطلاق جائزة سنوية تكريمية لأفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89، تحت مسمى «جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2019»، واشتملت الجائزة على عدة فروع:

الفرع ـ الفائز

ـ أفضل مبادرة إعلامية من جهة حكومية

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بعمل «تتخيل دوت الخليج بدونهم».

ـ أفضل فيديو من القطاع الخاص

شركة مايسترو بيتزا بعمل «نحن منها»

ـ أفضل منتج تلفزيوني

هيئة الإذاعة والتلفزيون بعنوان «فيلم الجندي ماجد القرني»

ـ أفضل منتج إذاعي

إذاعة ثمانية بعنوان العمل «أشياء غيرتنا»

ـ أفضل أغنية وطنية

الهيئة العامة للترفيه «موعدنا 2030»

ـ أفضل قصيدة وطنية

الشاعر الدكتور عبدالله الزهراني بعنوان «وطني تحت ظلال النخيل»

ـ أفضل صورة

ظافر الشهري بجائزة المسار عن عمله «للمجد العليا»

ـ أفضل تغطية صحفية

دوت الخليج

ـ أفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد للأفراد

حجبت

ـ أفضل مقال صحفي

إيمان الشمري بالمقال «23 سبتمبر لأكثر من 33 مليون نسمة»