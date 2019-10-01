محافظ صامطة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب القيسي



أدّى محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة، صلاة الميت على الشهيد العريف مساوى علي رداد القيسي بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية ديحمة التابعة لمركز السهي غرب محافظة صامطة، والذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة جازان مدافعا عن الدين والوطن. ونقل محافظ صامطة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز لذوي الشهيد ومواسيا لهم في مصابهم. وقدم ذوي الشهيد القيسي شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة جازان ونائبه على تعزيتهم ومواساتهم في مصابهم، معبرين عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة مدافعا عن دينه ووطنه، وأدى الصلاة مع محافظ صامطة رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي ومدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، وعدد من المسؤولين والمشايخ وجموع من الأهالي.

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