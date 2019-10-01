38 مليونا لسفلتة وإنارة في عسير

تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع أعمالها في تطوير وسفلتة طرق وشوارع مدينة أبها وفق أعلى المواصفات، ويشمل ذلك تهيئة الشوارع للسفلتة التي تشمل العديد من المخططات ومنها مخططات 744 و745، وذلك لتحسين طرقها وتهيئتها، وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن إجمالي قيم عقود مشاريع الطرق والإنارة التي تقوم وكالة التعمير والمشاريع بتنفيذها بلغت 38.899.840 ريالا، مشيرا إلى أن الأمانة تواصل العمل على سفلتة الشوارع في مناطق وأحياء مدينة أبها خلال العام الحالي. من جهة أخرى، أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال اليومين الماضيين نحو 2306 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أنه قد أُتلف خلال الحملة 2306 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى رصد نحو 567 مخالفة صحية بجانب إغلاق 80 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 858 جولة ميدانية قام بها المراقبون منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلا عن مخالفة انتهاء التراخيص.



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