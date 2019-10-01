الملك يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين وأسرة الفغم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين أمس أيضا، أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله - يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم. وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، وأثنى على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه. فيما عبر والد وإخوان وأبناء الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد.

تعزيات

بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس نيجيريا محمد بخاري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بخاري، ولحكومة وشعب نيجيريا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، إثر الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال الملك المفدى «علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

اتصال

أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب خلاله عن تعازيه لسموه في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي سائلا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

من جهته، عبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.

تهنئة

بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بينغ، ولحكومة وشعب الصين اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس اناستاسيادس، ولحكومة وشعب قبرص الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ قادة الصين وقبرص ونيجيريا ويعزي إندونيسيا

قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- وذلك خلال استقباله لأسرة وذوي الفقيد أمس، يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم. وعبر ولي العهد، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته. فيما أعرب والد وذوو وإخوان وأبناء الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد.

اتصال

Advertisements

أجرى ولي العهد اتصالا هاتفيا، أمس، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر ولي العهد -خلال الاتصال- عن تعازيه لولي عهد أبوظبي في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، داعيا الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من جهته، عظيمَ تقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

برقية

بعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس الصيني الرئيس شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بينغ، راجيا لحكومة وشعب الصين الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس مجلس الدولة في الصين لي كيتشيانغ بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس اناستاسيادس، راجيا لحكومة وشعب قبرص مزيدا من التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد كذلك، رئيس نيجيريا محمد بخاري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب نيجيريا مزيدا من التقدم والازدهار.

عزاء

بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لرئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، إثر الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في جزر مولوكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».