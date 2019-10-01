أبناء الشهداء يرسمون احتفال اليوم الوطني بتعليم عسير

لحمة ووفاء
أكد مدير عام التعليم سعد الجوني في كلمته أن المملكة تشهد تطورا ونماء ونهضة غير مسبوقة في كافة المجالات، قوامها حكمة القيادة وحسن التخطيط وجودة التنفيذ، في وقت جسد السعوديون فيه أجمل صور التلاحم والوفاء والولاء لوطنهم وقادتهم إيمانا منهم بأن دوت الخليج يستحق ويستحق، لافتا إلى أن عسير بإنسانها ومكانها شهدت وتشهد حراكا تنمويا بقيادة أميرها المُلهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وشكلت في فترة وجيزة الحلقة الأبرز في عِقد التنمية الوطني، وفي كل يوم يتواصل المشهد النهضوي هنا وهناك، من خلال فرق عمل متآزرة متناغمة، لرسم الصورة الأكبر.
رؤية دوت الخليج
أكد الجوني أن التعليم يظل الركن الأساس لأي نهضة وتقدم، وهو المنطلق الذي تعمل الإدارة العامة للتعليم في المنطقة من خلاله على تحقيق رؤية دوت الخليج لبناء الأجيال وصناعة الإنسان في عالم يتسم بالسرعة والتغير ولا يعترف إلا بالمتميز، مشيدا بالدعم الذي يجده قطاع التعليم في المنطقة من لدن الأمير تركي بن طلال ووزير التعليم وأصحاب المعالي النواب مما يحتم بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة. تفاعل طلابي شهد الاحتفال تفاعلاً من الطلاب والطالبات في المنطقة الذين رسموا تفاصيله وملامحه من خلال المشاركة الفاعلة في فقرات الحفل، وتقديم فقراته من قبل الطالب عبدالحميد سالم الشهراني، والطالبة ولائف سعيد القحطاني، في خطوة إيجابية تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات وتعزيز دورهم في فعاليات ومناسبات التعليم بالمنطقة.
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