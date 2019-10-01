أبناء الشهداء يرسمون احتفال اليوم الوطني بتعليم عسير

نيابة عن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، شهد وكيل إمارة المنطقة محمد بن لبدة، احتفالات الإدارة العامة للتعليم باليوم الوطني الـ89 على المسرح الرئيس. وتخلل الاحتفال أوبريت وطني بعنوان «سمو دوت الخليج» من كلمات الشاعر إبراهيم حلوش، وألحان سليمان العراقي، وإخراج أحمد السروي، وإشراف مدير إدارة النشاط الطلابي خالد الشهري، وأداء 80 طالبا وطالبة من مراحل التعليم المختلفة، فيما شهد الاحتفال مشاركة أبناء وبنات الشهداء عبر لوحات فنية منوعة تحكي قصة الاعتزاز التي يعيشها أبناء وبنات الشهداء بتضحيات آبائهم الأبطال في الذود عن حياض دوت الخليج. كما تم عرض فيلم قصير يحمل مشهداً درامياً تناول قصة المملكة قبل توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، وحال المملكة وشعبها منذ بزوغ فجر التأسيس إلى اليوم.

لحمة ووفاء

أكد مدير عام التعليم سعد الجوني في كلمته أن المملكة تشهد تطورا ونماء ونهضة غير مسبوقة في كافة المجالات، قوامها حكمة القيادة وحسن التخطيط وجودة التنفيذ، في وقت جسد السعوديون فيه أجمل صور التلاحم والوفاء والولاء لوطنهم وقادتهم إيمانا منهم بأن دوت الخليج يستحق ويستحق، لافتا إلى أن عسير بإنسانها ومكانها شهدت وتشهد حراكا تنمويا بقيادة أميرها المُلهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وشكلت في فترة وجيزة الحلقة الأبرز في عِقد التنمية الوطني، وفي كل يوم يتواصل المشهد النهضوي هنا وهناك، من خلال فرق عمل متآزرة متناغمة، لرسم الصورة الأكبر.

رؤية دوت الخليج

أكد الجوني أن التعليم يظل الركن الأساس لأي نهضة وتقدم، وهو المنطلق الذي تعمل الإدارة العامة للتعليم في المنطقة من خلاله على تحقيق رؤية دوت الخليج لبناء الأجيال وصناعة الإنسان في عالم يتسم بالسرعة والتغير ولا يعترف إلا بالمتميز، مشيدا بالدعم الذي يجده قطاع التعليم في المنطقة من لدن الأمير تركي بن طلال ووزير التعليم وأصحاب المعالي النواب مما يحتم بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة. تفاعل طلابي شهد الاحتفال تفاعلاً من الطلاب والطالبات في المنطقة الذين رسموا تفاصيله وملامحه من خلال المشاركة الفاعلة في فقرات الحفل، وتقديم فقراته من قبل الطالب عبدالحميد سالم الشهراني، والطالبة ولائف سعيد القحطاني، في خطوة إيجابية تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات وتعزيز دورهم في فعاليات ومناسبات التعليم بالمنطقة.