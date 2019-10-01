إصابة معلمتين في حادث مروري بالخرج

أدى حادث مروري في محافظة الخرج إلى إصابة معلمتين من منسوبات الابتدائية العاشرة، وتم نقل المعلمتين إلى مستشفى الملك خالد بالخرج بعد إصابة إحدى المعلمات بكسر في قدمها والأخرى برضوض، وتم إدخالهما المستشفى. وتعود التفاصيل إلى أنه في تمام الساعة السادسة صباحا حاول سائق المركبة من نوع فان السيطرة على مركبته وانحرافها عن الطريق بسبب تجمع مياه، واصطدامها بعمود إنارة، وقد باشر على الفور مرور محافظة الخرج الحادث. وأوضح مدير تعليم الخرج‬⁩ خالد العتيبي لـ«دوت الخليج» تمت زيارة المعلمتين في المستشفى بعد أن قامت مستشارة مدير التعليم بزيارة لهما ومتابعة حالتهما الصحية بعد تعرضهما لحادث مروري وقع صباح اليوم الإثنين أثناء ذهابهما إلى مدرستهما «الابتدائية العاشرة». من جهته، قال مدير العلاقات العامة في مستشفى الملك خالد بالخرج محمد العصيمي، «استقبلت طوارئ مستشفى الملك خالد صباح أمس، معلمتين بعد تعرضهما لحادث مروري وعلى الفور تم تقديم الرعاية الطبية للمعلمتين وتم وتنوميهما وهما الآن تتلقيان الرعاية الطبية الأزمة والكشوفات الأزمة».



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