مؤهلات المتحدث
قدّم العنزي محورا آخر بعنوان «المتحدث الرسمي والإعلام الجديد» تناول خلاله أهم المؤهلات التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يعمل في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وآلية التعامل مع الأزمات واحتواء الجمهور، وضرورة وجود فريق مدرب يعمل باحترافية مع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الحكومية، وتحري الدقة فيما يُنشر، وضرورة الوعي الجيد بالانعكاسات السلبية للمحتويات المنشورة.
مشكلات المتحدث
قدم رئيس تحرير «دوت الخليج» الدكتور عثمان الصيني، المحور الثالث بعنوان «المتحدث الرسمي والعلاقة مع الإعلام»، ناقش خلاله أهم مشكلات المتحدث الرسمي في الجامعات السعودية، وعلاقته بالإعلام والإعلاميين، وكيفية استثمار الأزمات والمشكلات والتعاطي معها بإيجابية، كما ناقش أهمية تدريب الصحفيين في المؤسسات الإعلامية وتأهيلهم للتخاطب والتحاور مع المتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية.
قدم رئيس تحرير «دوت الخليج» الدكتور عثمان الصيني، المحور الثالث بعنوان «المتحدث الرسمي والعلاقة مع الإعلام»، ناقش خلاله أهم مشكلات المتحدث الرسمي في الجامعات السعودية، وعلاقته بالإعلام والإعلاميين، وكيفية استثمار الأزمات والمشكلات والتعاطي معها بإيجابية، كما ناقش أهمية تدريب الصحفيين في المؤسسات الإعلامية وتأهيلهم للتخاطب والتحاور مع المتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الحلقات النقاشية للقاء المتحدثين الرسميين بجامعة خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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