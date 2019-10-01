فيصل بن مشعل يستقبل الطلاب الفائزين بمسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم

استقبل أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة، اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة صالح الجاسر، يرافقه الطلاب الفائزون بالمراكز الأولى على مستوى المملكة في مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم الـ42 التي أقيمت في مكة المكرمة. ونوه أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده من رعاية كريمة للقرآن الكريم ودعم للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ونهوضها في تأدية رسالتها، لبناء جيل متزن يتحلى بأخلاق القرآن الكريم. وهنأ الطلاب الفائزين بالمسابقة، مشيداً بجهود إدارة التعليم بالمنطقة خلال مراحل المسابقة والمستويات التي قدمها الطلاب المتسابقين، متمنياً للجميع بالتوفيق والسداد. وأوضح مدير التعليم أن المسابقة التي أقامتها وزارة التعليم على مستوى المملكة تهدف إلى تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتعزيز ثقافتهم الشرعية، مقدماً شكره لسمو أمير القصيم على دعمه وتشجيعه لحفظ القرآن الكريم وتكريم حفظته. يذكر أن الطلاب الفائزين هم: الطالب معاذ السلوم بالمركز الأول على مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والطالب عمر البريدي المركز الأول بالفرع الثالث على مدارس التعليم العام، والطالب عبدالله السعوي المركز الثالث بالفرع الأول على مدارس التعليم العام.



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