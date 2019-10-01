أكثر من مليوني مستفيد من الخدمات الوقائية لمراكز المراقبة بصحة المدينة

قالت صحة المدينة المنورة إن مراكز المراقبة الصحية بمنطقة المدينة المنورة نفذت إجراءات وقائية للقادمين عبر مختلف المنافذ خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين 2,445,903 مستفيدا من الخدمات الوقائية، و24136 مستفيدا من الخدمات العلاجية و1353 مستفيدا من الخدمات الوقائية بالمطارات و575 مستفيدا من الخدمات العلاجية بالموانئ البحرية، و1928 وسيلة نقل خضعت للإجراءات الوقائية. وأوضحت أن مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ تقوم بتطبيق اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية على كافة القادمين عبر الرحلات الدولية، وأيضا على كافة وسائل النقل «طائرات – سفن».



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