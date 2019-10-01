72 ممرضة يتدربن على مهارة القابلة

استنفرت صحة منطقة جازان جهودها في تدريب الممرضات والقابلات، وتأهيلهن لتقديم الرعاية الشاملة للأم وطفلها، أثناء وبعد الولادة، بكفاءة عالية، وذلك من خلال تكثيف البرامج التدريبية، والتي تستمر 7 أيام.

ولادة آمنة

نفذ فريق مشروع الولادة الآمنة للأم وطفلها برنامجا تدريبيا ميدانيا بعدد من مستشفيات جازان، والذي تهدف فيه إدارة التمريض إلى تطوير مهارات القابلات، والتوسع في إيجاد فرص تعليمية كبيرة للممرضات في مجال القبالة، وتدريب القابلات وتأهيلهن، من خلال تقديم الرعاية الشاملة للأم. واستفادت 72 ممرضة وقابلة من خلال تدريبهن على الإجراءات الصحيحة لرعاية الأم الحامل وطفلها، والتعرف على المستجدات في علم النساء والولادة، وذلك ضمن الخطط التدريبية التي ينفذها فريق العمل لإنجاح مشروع الولادة الآمنة.

ورش عمل

أكدت صحة منطقة جازان أن البرنامج استهدف في مرحلته الأولى أقسام النساء والولادة، وأقسام التوليد، وعيادات الحوامل في كلٍّ من مستشفيات: أحد المسارحة العام، وصامطة، وصبيا، وأبوعريش، وضمد، مشيرة إلى أنه اشتمل على ورش عمل وعناوين أهمها: مقدمة عن تمريض النساء والتوليد، والسلامة في رعاية الأمومة، ورعاية ما قبل الولادة وما بعدها، والمضاعفات في الحمل والولادة، وتوحيد النماذج في غرف الولادة، وتحديث وتوحيد السياسات والإجراءات في غرفة الولادة، والولادة قبل الأوان، ونزيف ما بعد الولادة، وسكر الحمل، والتعامل مع الأوضاع غير الطبيعية للجنين، والتعامل مع حالات الولادة عالية الخطورة، والإنعاش للأم والجنين، وتقييم مهارة كفاءة القابلات، وكيفية قياس رضا الأمهات.

أهداف التدريب

إيجاد فرص تعليمية للمرضات بالقبالة

تطوير مهارات القابلات

تقديم الرعاية الشاملة للأم وطفلها

الإجراءات الصحيحة لرعاية الأم الحامل

التوسع في مجال علم النساء والولادة

المستشفيات المستهدفة

أبوعريش

صامطة

أحد المسارحة

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ضمد

صبيا

أبرز ورش العمل

تمريض النساء والتوليد

السلامة في رعاية الأمومة

رعاية قبل الولادة وبعدها

المضاعفات في الحمل والولادة

توحيد النماذج والسياسات والإجراءات

الولادة قبل الأوان

سكر الحمل

التعامل مع الأوضاع غير الطبيعية للجنين

الإنعاش للأم والجنين

تقييم مهارة كفاءة القابلات

قياس رضا الأمهات