انطلاق مبادرة الجميع من أجل صبيا

دشن محافظ صبيا منصور زيد الداود مبادرة «الجميع من أجل صبيا» التي نظمها المجلس البلدي بصبيان بحضور أعضاء المجلس البلدي، ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ وأعيان المحافظة. وأوضح رئيس المجلس أحمد قاضي أن مبادرة «الجميع من أجل صبيا» تأتي امتدادًا للمبادرات التي أطلقها المجلس البلدي التي تهدف إلى المحافظة والاهتمام بالمظهر العام وإضافة لمسات جمالية للمحافظة. من جهته، ذكر رئيس البلدية سفر الشهراني أن العمل مستمر لاستكمال جميع المشاريع من سفلتة وإنارة ومشاريع خدمية وتنموية. بعد ذلك تحدث المشايخ والأعيان عن بعض المطالب التنموية والخدمية لقراهم، مطالبين بأن تكون هناك مبادرة يعمل عليها الجميع من أجل تطوير المحافظة، مقدمين شكرهم على الجهود التي تبذلها البلدية والمجلس البلدي. من جانبه، أشاد محافظ صبيا بهذه المبادرة، مقدما شكره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



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