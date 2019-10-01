صوتان يسقطان توصية إقامة أبناء السعوديات الدائمة

سقطت توصية إضافية قدمت مع تقرير وزارة الداخلية وذلك من خلال تصويت أعضاء مجلس الشورى أمس، والذي ناقشه مجلس الشورى وتطالب التوصية الذي تسبب في إسقاطها صوتان فقط، بعد أن حصلت على تأييد 74 عضوا بإعطاء أبناء المواطنات السعوديات الأجانب حق الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم.

وجاء نص التوصية «على وزارة الداخلية مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وتطويرها بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة، دون رسوم مالية وإجراءات طويلة، وكانت التوصية الإضافية مقدمة من 5 أعضاء من مجلس الشورى هم: لينة آل معينا، وفيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، ونورة المساعد، وهدى الحليسي»، وطالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية.

كما طالب المجلس وزارة الداخلية بدراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان.

ودعا مجلس الشورى وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها للتصدي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة، كما دعما بتكليف المديرية العامة لحرس الحدود بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ بوضع إشارات ضوئية بحرية مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المياه الإقليمية ومناطق النزهة، وتحديث مواقعها على الخرائط.

مدارس تدريب القيادة

طالب المجلس وزارة الداخلية بالعمل على التوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام، والقسم النسوي بشكل خاص، كما دعا وزارة الداخلية إلى الإسراع في تنفيذ مشروعاتها الطبية، والارتقاء بالخدمات الطبية لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.

ووافق مجلس الشورى على توصية إضافية تطالب بسرعة تطوير آليات حوكمة مبادرة «فرجت» مع «أبشر» بتوفير المزيد من المعلومات عن المشمولين بها ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية.

كما وافق المجلس على مشروع تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، كما وافق على تعديل الفقرة «1» من المادة «الثامنة» من لائحة الذوق العام.

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هيئة تنظيم الكهرباء

طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التنظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار، ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين، كما طالب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع التدابير اللازمة لقيام الشركة السعودية للكهرباء بتحمل المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية في حال كان سبب زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها.

ووافق مجلس الشورى على توصية إضافية مقدمه من الدكتور هادي اليامي، طالب من خلالها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بدراسة معالجة الانبعاثات الغازية الناتجة عن الوقود المستخدم من قبل شركة الكهرباء وذلك للحد من الآثار السلبية على البيئة وبحث إمكانية الحصول على وقود صديق للبيئة، كما دعا مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى تفعيل المادة الـ14 من نظام الكهرباء للحد من المخالفات وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، كما طالب الهيئة بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

ـ مطالبة وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية

ـ التوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام

ـ مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع خطة لمواجهة أسباب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

ـ وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة لشركة الكهرباء من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية