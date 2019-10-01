تعليم الباحة يحتفل باليوم الوطني

شهد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، احتفال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وذلك بقاعة الأمير فيصل التعليمية بمدينة الباحة. ولدى وصوله مقر الحفل قام بقص الشريط للمعرض المصاحب للمناسبة، ثم تجول فيه، وشاهد محتوياته الذي تضمن صور الملك المؤسس وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والعديد من اللوحات التشكيلية والمجسمات التي تحكي تطور المملكة والمنطقة المنفذة من أعمال طلاب وطالبات المنطقة، حيث استمع إلى شرح من مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني عما يضمه المعرض من لوحات ومجسمات. بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالخالق الزهراني كلمةً أعرب خلالها عن شكره وتقدير لأمير المنطقة على رعايته هذه الاحتفالية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعبر عن مدى حرص سموه واهتمامه بالتعليم على مستوى المنطقة. وبين أن الإدارة أعدت برنامجاً حافلاً لإبراز مظاهر الابتهاج باليوم الوطني بما يعزز القيم الوطنية لدى الطلاب والطالبات وينمي فيهم اعتزازهم بالانتماء لوطنهم وولائهم لقادته وتربيتهم على حبه والمحافظة على مكتسباته وخدمته في شتى مجالات التنمية الوطنية المباركة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 200 برنامج مركزي وأكثر من 13 ألف فعالية مصاحبة نفذتها 647 مدرسة على مدى أيام المناسبة استهدفت نحو 53 ألف طالب وطالبة إلى جانب جميع منسوبي التعليم والمجتمع المحلي. بعد ذلك، شاهد أمير الباحة والحضور أوبريتا بعنوان «سيد الأوطان» بمشاركة طلاب وطالبات التعليم، والذي تضمن العديد من اللوحات تحكي تطور المملكة منذ تأسيسها إلى وقت الحاضر وما شهدته الباحة من تطور وازدهار. حضر الحفل مدير جامعة الباحة عبدالله يحيى الحسين، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد حمزة الحربي، وأمين الباحة علي محمد السواط.



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