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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل .. "الملك سلمان" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن حارسه المقتول "عبدالعزيز الفغم"

خرج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، عن صمته بعد 24 ساعة من دفن حارسه الشخصي، اللواء في الحرس الملكي السعودي عبدالعزيز الفغم.

عـــــاجل .. "الملك سلمان" يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن حارسه المقتول "عبدالعزيز الفغم"

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وكشف "الملك سلمان" في أول تصريح له بعد الحادثة، أن عبدالعزيز الفغم كان مخلصًا له ولوطنه، ويتفانى في عمله، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد "الملك سلمان" خلال استقباله أسرة الراحل "الفغم"، أن حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم كان مخلصًا، وكان يتفانى في خدمة وطنه.

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وفي ذات السياق، ذكرت مصادر، أن "الملك سلمان" تأثر بشدة بسبب الفقيد الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم، كونه كان مرافقًا مخلصًا له، وكان على استعداد لتقديم حياته لخدمة العاهل السعودي.

وشهد المسجد الحرام، مساء أمس الأحد، حضورًا غفيرًا لأداء صلاة الجنازة على الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، اللواء عبدالعزيز الفغم؛ حيث تم دفنه في مقبرة شهداء الحرم.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في بيان لها خلال وقت سابق أمس، مقتل اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، بطلقات نارية من صديقه.

وذكرت شرطة مكة، أن عناصرها اشتبكوا مع الجاني ممدوح بن مشعل آل علي، الضابط في الحرس الملكي السعودي، الذي أصاب خمسة من رجال الأمن، وأصاب صاحب المنزل وعامل فلبيني إلا أنه قُتل في النهاية.

يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم، كان حارسًا شخصيًّا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًّا للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر أمرًا ملكيًّا بترقيته إلى رتبة لواء في منتصف العام 2017.