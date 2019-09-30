السعودية اليوم / محافظ العيدابي يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة



العيدابي 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس

قام محافظ العيدابي عبد الله بن محمد الظافري ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع اليوم بجولة تفقدية على عدد من المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة.

وشملت الجولة التي رافقهم خلالها مدير عام متابعة المشاريع بإمارة منطقة جازان محمد اللغبي ورئيس بلدية العيدابي جبران مناع ، طريق غطط وطريق ريع مصيدة وطريق جبل صماد وطريق المشعرين وكذلك تقاطع طرق "العيدابي عيبان العارضة هروب "، حيث تم الوقوف على المشاريع ، والاستماع لشرح عن كل مشروع من المهندسين المشرفين عليها ، مطلعين على مراحل سير العمل .

كما اجتمع محافظ العيدابي مع مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة بقاعة الاجتماعات بالمركز الحضاري ، بحضور المشايخ وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي بالمحافظة ، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع والسبل الكفيلة بتجاوزها ، وصولًا للتنفيذ الأمثل للمشاريع ، فضلا عن مناقشة توسيع الطريق العام ، والموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق في المحافظة .

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