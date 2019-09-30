منخفض جوي عملاق يجتاح شمال إفريقيا خلال أيام

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الخبير المناخي زياد الجهني، أن هناك منخفضًا جويًّا عملاقًا سيجتاح شمال إفريقيا بداية الأسبوع القادم.

وأوضح الجهني أن المنخفض سيعمل على إزاحة المرتفع المداري جنوبًا لتصبح المنطقة هدفًا لأي منخفض آخر يتبعه.

في سياق آخر، قال الجهني: إن بعد ساعات سيبدأ شهر أكتوبر، وهو أول أشهر الوسم والمطر، حيث تزداد فيه قوة السحب وصواعقها ولا يستهان بأمطار أكتوبر فهي غزيرة.







