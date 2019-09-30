- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم منخفض جوي عملاق يجتاح شمال إفريقيا خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
منخفض جوي عملاق يجتاح شمال إفريقيا خلال أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الخبير المناخي زياد الجهني، أن هناك منخفضًا جويًّا عملاقًا سيجتاح شمال إفريقيا بداية الأسبوع القادم.
وأوضح الجهني أن المنخفض سيعمل على إزاحة المرتفع المداري جنوبًا لتصبح المنطقة هدفًا لأي منخفض آخر يتبعه.
في سياق آخر، قال الجهني: إن بعد ساعات سيبدأ شهر أكتوبر، وهو أول أشهر الوسم والمطر، حيث تزداد فيه قوة السحب وصواعقها ولا يستهان بأمطار أكتوبر فهي غزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر منخفض جوي عملاق يجتاح شمال إفريقيا خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.