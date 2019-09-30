بكاء طالب بسبب قصيدة يدفع مدير تعليم محايل لصعود المسرح

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

دفع بكاء أحد طلاب التعليم محايل مدير التعليم بالمحافظة، منصور بن عبدالله آل شريم، إلى صعود خشبة المسرح، وذلك بعد إلقائه قصيدة وطنية بعنوان “ولي العهد”.

جاء ذلك خلال احتفال إدارة التعليم بمحافظة محايل باليوم بالوطني الـ89 للمملكة صباح اليوم الاثنين، وذلك بحضور المحافظ المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ومدراء الإدارات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل ومنسوبي التعليم.

وشهد الحفل الذي أُقيم لهذه المناسبة بمسرح الإدارة إلقاء عدد من القصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والانتماء له والدعوة للمحافظة على منجزاته ومكتسباته، إلى جانب تدشين المعرض المصاحب الذي اشتمل على صور ورسومات ولوحات فنية تصف مراحل التنمية والازدهار في شتى المجالات منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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وأوضح مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبدالله آل شريم خلال كلمة له بهذه المناسبة: أن من واجبنا جميعًا أن نتعاون في سبيل المحافظة على ما حققته هذه البلاد من مكتسبات في شتى المجالات، وأن نسعى حثيثًا في بناء الوطن ورقيه وتطويره، وأن نعمل سويًّا على نشر الوسطية والاعتدال بين الناس، وتحذيرهم من مغبة الغلو في دين الله، وخطورة التطرف والأفكار المنحرفة على الفرد والمجتمع، وأن يقوم كل فرد منا برسالته ومن موقع مسؤوليته، وأن يكون كل فرد منا رجل أمن يحرس الوطن ويقدم نفسه رخيصة في سبيل الله، دفاعًا عن حياضه، وذودًا عن كرامته ومقدساته.

وأشار إلى أهمية العمل تجاه وطننا وفق رؤية المملكة 2030، ثم ألقيت قصيدة نبطية ألقاها الشاعر محمد بن علي المعربي تلاها عرض مرئي عن سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز، ثم ألقيت قصيدة وطنية بعنوان “ضحى شمس” ألقاها الطالب متعب أحمد هادي، فقصيدة بعنوان “ولي العهد” ألقاها الطالب عبدالله حجازي نالت استحسان الحضور.

ثم ألقت الطالبة لميس حامد فلقي مشاركة وطنية بعنوان مشاعر وطنية، فيما قدم أوبريت بعنوان “رمز القداسة”، فنشيد جماعي بعنوان “وطن الخير”.

وفي ختام الحفل، قدم مجموعة من طلاب مكتب التعليم بمركز بحر أبو سكينة لوحة شعبية بعنوان “همة حتى القمة” والذي اشتمل على مجموعة من اللوحات الوطنية التي هتفت بحب الوطن.