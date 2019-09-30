شكرا لقرائتكم إلغاء تراخيص 12 مكتبًا وشركة استقدام بسبب مخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-30 إلغاء تراخيص 12 مكتبًا وشركة استقدام بسبب مخالفات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلغاء تراخيص 12 مكتبًا وشركة استقدام منذ بداية 2019؛ بسبب عدم إيفائها بحقوق العملاء وارتكابها عدة مخالفات. وقال متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، مساء اليوم الاثنين: إن الوزارة أوقفت أيضًا خدمات 5 مكاتب وشركات، وسحبت من الضمان البنكي عدد 9 مكاتب.







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