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تخرج قبل عامين ونقاط الأقدمية بـ جدارة لديه صفر فما السبب؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسارٍ بشأن نقاط الأقدمية في جدارة التي تظهر له بقيمة “صفر” رغم أنه متخرج من سنتين.
وقالت الخدمة المدنية: إنه لا تظهر النقاط ولا تتحدث إلا عند الدخول على المفاضلات وبعد إعلان الترشيحات، مضيفةً أنه يمكن الدخول على صفحته بجدارة وحينها تظهر أيقونة نتائج المفاضلة، ثم يتم اختيار تاريخ آخر مفاضلة تم التقديم عليها.
كما ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن طريقة إضافة درجة علمية جديدة في جدارة وإلغاء الدرجة العلمية السابقة.
ولفتت وزارة الخدمة المدنية إلى أن بالإمكان أن يكون للشخص مؤهلان مختلفان والتقدم بأي منهما، ولكن لابد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به، حيث لا يمكن أن يكون هنالك مؤهلان مفعلان.
وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن التفعيل يكون عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.
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