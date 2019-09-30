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7 إصابات في انقلاب باص طالبات في النماص
متابعات الخليج 365 - عسير
باشر هلال عسير، حادث انقلاب باص طالبات من نوع (مايكروباص) في محافظة النماص، نتج عنه وقوع 7 إصابات.
وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، بأن هلال عسير باشر حادث انقلاب باص طالبات من نوع (مايكروباص) في محافظه النماص، موضحًا أنه فور تلقي عمليات المنطقة بلاغًا عن الحادث الساعة 14:29 ظهرًا، على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، واتضح وجود 7 إصابات.
وتابع أن الحادث نجم عنه 7 إصابات؛ منها إصابتان متوسطة وإصابة بسيطة، جرى نقلها لمستشفى النماص العام عن طريق الفرق الإسعافية، وبقية الحالات تم علاجها بالموقع ونقلوا عن طريق ذويهم.
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