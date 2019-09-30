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2019-09-30 فيصل بن بندر يعزي النائب العام في وفاة والده متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، في وفاة والده – رحمه الله – خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة المعجب من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.







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