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أرامكو: إنتاج النفط عاد إلى مستواه المستهدف
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين: إن أرامكو عادت بطاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر على منشأتي نفط تابعتين للشركة.
وأبلغ البوعينين مؤتمرًا في مدينة الفجيرة بالإمارات أن الطاقة استُرجعت بالكامل في 25 سبتمبر، مضيفًا أن إنتاج النفط عاد إلى مستواه ”المستهدف“.
واستهدفت الهجمات منشأتي بقيق وخريص؛ مما تسبب في طفرة في أسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يوميًّا بما يعادل نصف إنتاج الخام بالمملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
لكن المملكة استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض أصناف أخرى من الخام من حقول مختلفة.
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