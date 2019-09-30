- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صلاح خاشقجي: خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والدي للنيل من وطني وقيادته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صلاح خاشقجي: خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والدي للنيل من وطني وقيادته
أكد أنه لديه مطلق الثقة في القضاء لتحقيق العدالة كاملة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد صلاح خاشقجي، نجل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي، أن عامًا مر على رحيل والده، سعى خلاله خصوم المملكة وأعداؤها في الشرق والغرب لاستغلال قضيته للنيل من الوطن والقيادة.
وأضاف صلاح خاشقجي أن والده الراحل لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل من المملكة وقيادتها، مشددًا على أنه لن يقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.
وتابع: أكرر ما قلته سابقًا، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصًا لله ثم الوطن وقيادته.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح خاشقجي: خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والدي للنيل من وطني وقيادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.