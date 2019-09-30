صلاح خاشقجي: خصوم وأعداء الوطن استغلوا قضية والدي للنيل من وطني وقيادته

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد صلاح خاشقجي، نجل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي، أن عامًا مر على رحيل والده، سعى خلاله خصوم المملكة وأعداؤها في الشرق والغرب لاستغلال قضيته للنيل من الوطن والقيادة.

Advertisements

وأضاف صلاح خاشقجي أن والده الراحل لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل من المملكة وقيادتها، مشددًا على أنه لن يقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.

وتابع: أكرر ما قلته سابقًا، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصًا لله ثم الوطن وقيادته.