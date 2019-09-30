الان تتابع مصرع شخصين بسبب الأمطار الغزيرة في الجموم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الجموم - الخليج 365 - ناصر السلمي
لقي شخصان مصرعهما بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الإثنين، خاصة القرى الواقعة شرق المحافظة كما انقطعت الكهرباء عن بعض القرى.
ولقي وافد من الجنسية الباكستانية مصرعه إثر انهيار حائط جداري عليه في قرية “اللحيانية”، ولقي الثاني مصرعه في قرية “هدى الشام” بعد إصابته “بصاعقة” نتيجة البروق الكثيفة التي لاحت في سماء المحافظة.
يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد أطلقت تنبيها للمواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول وأخذ الحيطة والحذر خصوصاً بعد التنبيهات المبكرة والتي أفادت باحتمالية هطول أمطار غزيرة قد تشهدها العاصمة المقدسة والقرى والمحافظات التابعة لها.
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