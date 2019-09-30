شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح خاشقجي: والدي لم يقبل الإساءة للوطن وقيادته.. وأثق في قضاء المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد صلاح خاشقجي نجل المواطن جمال خاشقجي، أن والده لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل من الوطن وقيادته، مشدداً على أنه لن يقبل أن تُستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.

وقال عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): «عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته للنيل من وطني وقيادتي».

وأضاف: «أُكرر ما قُلته سابقاً، لدي مُطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة الكاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي، مخلصاً لله ثم الوطن وقيادته».