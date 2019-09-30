شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة: الأمانة تعتمد تسليم أراضٍ لـ«الإسكان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

سلَّمت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من قطع الأراضي لوزارة الإسكان لتخصيصها «للإسكان التنموي» في جميع المدن والمحافظات المحددة، شملت مخطط الشرائع (منح) رقم (21) بمساحة إجمالية تبلغ 27898378 متراً مربعاً وبإجمالي قطع بلغ 242 قطعة سكنية ما عدا قطع الخدمات (المساجد - المستوصفات - المدارس - الحدائق) والتي تعود ملكيتها للأمانة، إلى جانب القطع الاستثمارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بالأمانة بمكتب مدير عام الأراضي والمساحة مع مندوبي وزارة الإسكان لتوفير مواقع بمدينة مكة المكرمة وبعض البلديات التابعة لها، حيث أوصى المختصون بالإجماع بتسليم وزارة الإسكان احتياجاتها من الأراضي المراد تخصيصها للإسكان التنموي ومعالجة العوائق وبذل أقصى الجهود للتعاون مع الجهات المختصة لتخصيص قطع الأراضي وإصدار رخص البناء.

كما سلمت الأمانة موقع البحيرات يسار الطريق المتجه إلى المدينة المنورة، وكدي - جبل السرد، والمجيرمة - شمال طريق الخواجات، بإجمالي مساحة تبلغ 52486513 متراً مربعاً، إضافةً إلى موقع بمحافظة الجموم بمساحة 27 ألف متر مربع، وموقع بمحافظة عسفان بمساحة 3800 متر مربع، وتمت التوصية بمحضر الاجتماع بأن يتم تزويد وزارة الإسكان مواقع أخرى حال توفرها لدى الأمانة.