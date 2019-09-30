، ألميرون: لم نحسم التأهل.. مدرب شبيبة الساورة: لن نستسلم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل مواجهة الشباب أمام الفريق الجزائري في إياب البطولة العربية

شدد خورخي ألميرون المدير الفني للشباب، على أهمية المباراة المقبلة لفريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري، التي تجمع بينهما غداً الثلاثاء في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن حسم لاعبوه لقاء الذهاب خارج القواعد بالفوز 3-1.

وقال ألميرون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أمامنا لقاء مهم رغم فوزنا في المباراة الأولى، ولكننا نحتاج للتركيز لكي نكسب ونتأهل، خسرنا قبل أيام مواجهة محلية في الدوري السعودي، وناقشت الأخطاء مع اللاعبين لكي نتلافاها في لقاء الغد، خصوصاً أننا نعاني من إصابات لم تكن في الحسبان".

وأشار ألميرون إلى أنه يجري تغييرات في صفوف الفريق أثناء المباريات، لأسباب الإصابات أو البطاقات الصفراء، وقال في هذا الصدد : "أجبرت على تغييرات لأسباب مختلفة ولم أركز في تغييراتي على أسماء معينة، ولكن هدفنا الرئيسي الآن كسب لقاء الغد والوصول لمرحلة أخرى في البطولة".

في المقابل، اعترف الأمين بوغرارة مدرب شبيبة الساورة في المؤتمر الصحفي بصعوبة مواجهة الشباب على ملعبه، لافتاً إلى أن الأخير يعد أحد الفرق الكبيرة ومن أعمدة الكرة السعودية.

وأضاف:" لم أتسلم الفريق إلا من 20 يوماً فقط، وأحتاج وقتاً أكثر لكي أتعرف عليه خصوصاً أن فريقنا لم يعتد على الخسارة في أرضه، ولكن الأخطاء التي وقعنا فيها جعلت الشباب يسجل في 8 دقائق بالإضافة لخبرات لاعبي المنافس، بعكس لاعبي الساورة الذين تنقصهم، لكننا لن نستسلم وسنحاول تحقيق الفوز والتأهل".