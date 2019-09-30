، "تعليم الأفلاج" يخصص 10 دقائق يوميًا لتنمية مهارتي القراءة والكتابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من منطلق "من أجل الوطن.. نواتج التعلم أولاً" وتنفيذًا لتوجهات الوزير

وجّه "تعليم الأفلاج" مدارس المرحلة الابتدائية بتخصيص 10 دقائق من أربع حصص دراسية للتركيز فيها على مهارتي القراءة والكتابة في كل يوم دراسي على مدار الأسبوع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتخصيص 10 دقائق من أربع حصص دراسية لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بعد نجاح تجربة العام الماضي في تخصيص خمس دقائق لطلاب المرحلة الابتدائية في هاتين المهارتين.

وقالت إدارة تعليم الأفلاج في تغريدة لها على "تويتر": "في إطار جهود وزارة التعليم في تحسين نواتج التعلم تعليم الأفلاج يوجه بتخصيص ١٠ دقائق لأربع حصص دراسية لمهارة القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية، مختتمة بعبارة "من أجل الوطن نواتج التعلم أولاً".

وكانت إدارة التعليم بالأفلاج نفذت مطلع الأسبوع الماضي لقاءً إثرائيًا بعنوان "من أجل الوطن نتائج التعلم أولاً" لكل المشرفين التربويين؛ تزامنًا مع اليوم الوطني الـ89، في إطار تطوير نتائج تعلم الطلاب، ورفع المستوى التحصيلي الدراسي لديهم.

يُذكر أن إدارة تعليم الأفلاج أطلقت مطلع العام الماضي مبادرة "سفراء التحصيل" بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي بالميدان التربوي، وإشراك جميع المشرفين التربويين في التحصيل الدراسي، وتعزيز دور إدارة التعليم وقائد المدرسة في التحصيل الدراسي، وتقييم الإجراءات التصحيحية المنفذة داخل المدرسة، بحيث ينطلق كل سفير من واقع التحصيلي بالتعاون مع قائد المدرسة في وضع خطة لرفع مستوى التحصيل الدراسي من خلال عرض مؤشرات التحصيل للمدرسة، وقياس مستوى الطلاب في مهارتي "القراءة والكتابة"، ومناقشة نقاط القوة والضعف في مستوى التحصيل، وأسهمت تلك المبادرة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، ودفعت المعلمين إلى نهج الطرق الإستراتيجية التي تعزز تجويد التعليم وتحسين مخرجاته.