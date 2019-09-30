- 1/23
- 2/23
- 3/23
- 4/23
- 5/23
- 6/23
- 7/23
- 8/23
- 9/23
- 10/23
- 11/23
- 12/23
- 13/23
- 14/23
- 15/23
- 16/23
- 17/23
- 18/23
- 19/23
- 20/23
- 21/23
- 22/23
- 23/23
محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت صور، حصلت عليها "الخليج 365"، جانبًا من الجهود الكبيرة التي بذلها أبطال الدفاع المدني خلال مكافحتهم حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة، التي أثمرت السيطرة على الحريق المتطور بعد جهود استمرت أكثر من ١٢ ساعة.
وأبرزت الصور مغامرة الأبطال، وجهودهم بالقرب من ألسنة اللهب، ووسط كثافة الأدخنة. فيما بيّنت الصور جانبًا من استراحة الأبطال عقب تلك الجهود، ما بين محاولة استرخاء قصيرة، وتأدية الصلوات.
وكان الدفاع المدني قد أعلن أمس السيطرة على الحريق المتطور، فيما شُكّلت لجنة للتحقيق في أسبابه.
شاهد.. جهود مضنية بذلها أبطال "الدفاع المدني" لإخماد حريق محطة القطار.. وهكذا كانت استراحتهمعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-30
أظهرت صور، حصلت عليها "الخليج 365"، جانبًا من الجهود الكبيرة التي بذلها أبطال الدفاع المدني خلال مكافحتهم حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة، التي أثمرت السيطرة على الحريق المتطور بعد جهود استمرت أكثر من ١٢ ساعة.
وأبرزت الصور مغامرة الأبطال، وجهودهم بالقرب من ألسنة اللهب، ووسط كثافة الأدخنة. فيما بيّنت الصور جانبًا من استراحة الأبطال عقب تلك الجهود، ما بين محاولة استرخاء قصيرة، وتأدية الصلوات.
وكان الدفاع المدني قد أعلن أمس السيطرة على الحريق المتطور، فيما شُكّلت لجنة للتحقيق في أسبابه.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:29 PM
أظهرت صور، حصلت عليها "الخليج 365"، جانبًا من الجهود الكبيرة التي بذلها أبطال الدفاع المدني خلال مكافحتهم حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة، التي أثمرت السيطرة على الحريق المتطور بعد جهود استمرت أكثر من ١٢ ساعة.
وأبرزت الصور مغامرة الأبطال، وجهودهم بالقرب من ألسنة اللهب، ووسط كثافة الأدخنة. فيما بيّنت الصور جانبًا من استراحة الأبطال عقب تلك الجهود، ما بين محاولة استرخاء قصيرة، وتأدية الصلوات.
وكان الدفاع المدني قد أعلن أمس السيطرة على الحريق المتطور، فيما شُكّلت لجنة للتحقيق في أسبابه.
، شاهد.. جهود مضنية بذلها أبطال "الدفاع المدني" لإخماد حريق محطة القطار.. وهكذا كانت استراحتهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جهود مضنية بذلها أبطال "الدفاع المدني" لإخماد حريق محطة القطار.. وهكذا كانت استراحتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.