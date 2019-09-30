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بعد تداول مقاطع فيديو ومعلومات عبر وسائل التواصل، تفيد باشتعال النيران في مقر جامعة شقراء، نفى الدفاع المدني بشقراء تلك الشائعات، وأكد أن الحريق نشب في "بركسات" جاهزة تابعة لإحدى الشركات التي تعمل في إنشاء مباني الجامعة، مؤكدًا السيطرة على الحريق، والحد من انتشاره.
وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا بعد مغرب اليوم مقاطع فيديو لأدخنة نيران، مشيرين إلى أنها لحريق نشب في مقر جامعة شقراء. وعلى الفور نفى الدفاع المدني صحة تلك الشائعات مبينًا أن الحريق نشب في "بركسات" جاهزة، تتبع إحدى الشركات التي تعمل في الجامعة. مؤكدًا عدم وجود حريق في الجامعة ومرافقها ومبانيها.
وأشار الدفاع المدني إلى أن الحريق نشب في ثلاثة "بركسات"، مساحة البركس الواحد (١٢م*٤م)، تابعة للشركة المنفذة لمباني كلية الطب في جامعة شقراء.
وقال: "البركسات تُستخدم مكاتب لمهندسي الشركة. وتم مباشرة الحالة، والسيطرة على الحريق ومنع انتشاره. ولا توجد إصابات ولله الحمد".
وأضاف: "التحقيق جارٍ لتحديد سبب الحريق، وتطبيق اشتراطات السلامة في الموقع مع مسؤول الشركة".
الدفاع المدني: لا حريق بجامعة شقراء.. والمقاطع لحريق نشب في "موقع بركسات"فلاح الجوفان الخليج 365 2019-09-30
بعد تداول مقاطع فيديو ومعلومات عبر وسائل التواصل، تفيد باشتعال النيران في مقر جامعة شقراء، نفى الدفاع المدني بشقراء تلك الشائعات، وأكد أن الحريق نشب في "بركسات" جاهزة تابعة لإحدى الشركات التي تعمل في إنشاء مباني الجامعة، مؤكدًا السيطرة على الحريق، والحد من انتشاره.
وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا بعد مغرب اليوم مقاطع فيديو لأدخنة نيران، مشيرين إلى أنها لحريق نشب في مقر جامعة شقراء. وعلى الفور نفى الدفاع المدني صحة تلك الشائعات مبينًا أن الحريق نشب في "بركسات" جاهزة، تتبع إحدى الشركات التي تعمل في الجامعة. مؤكدًا عدم وجود حريق في الجامعة ومرافقها ومبانيها.
وأشار الدفاع المدني إلى أن الحريق نشب في ثلاثة "بركسات"، مساحة البركس الواحد (١٢م*٤م)، تابعة للشركة المنفذة لمباني كلية الطب في جامعة شقراء.
وقال: "البركسات تُستخدم مكاتب لمهندسي الشركة. وتم مباشرة الحالة، والسيطرة على الحريق ومنع انتشاره. ولا توجد إصابات ولله الحمد".
وأضاف: "التحقيق جارٍ لتحديد سبب الحريق، وتطبيق اشتراطات السلامة في الموقع مع مسؤول الشركة".
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:28 PM
قال إن التحقيق جارٍ لمعرفة أسبابه.. وسنطبق اشتراطات السلامة
بعد تداول مقاطع فيديو ومعلومات عبر وسائل التواصل، تفيد باشتعال النيران في مقر جامعة شقراء، نفى الدفاع المدني بشقراء تلك الشائعات، وأكد أن الحريق نشب في "بركسات" جاهزة تابعة لإحدى الشركات التي تعمل في إنشاء مباني الجامعة، مؤكدًا السيطرة على الحريق، والحد من انتشاره.
وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا بعد مغرب اليوم مقاطع فيديو لأدخنة نيران، مشيرين إلى أنها لحريق نشب في مقر جامعة شقراء. وعلى الفور نفى الدفاع المدني صحة تلك الشائعات مبينًا أن الحريق نشب في "بركسات" جاهزة، تتبع إحدى الشركات التي تعمل في الجامعة. مؤكدًا عدم وجود حريق في الجامعة ومرافقها ومبانيها.
وأشار الدفاع المدني إلى أن الحريق نشب في ثلاثة "بركسات"، مساحة البركس الواحد (١٢م*٤م)، تابعة للشركة المنفذة لمباني كلية الطب في جامعة شقراء.
وقال: "البركسات تُستخدم مكاتب لمهندسي الشركة. وتم مباشرة الحالة، والسيطرة على الحريق ومنع انتشاره. ولا توجد إصابات ولله الحمد".
وأضاف: "التحقيق جارٍ لتحديد سبب الحريق، وتطبيق اشتراطات السلامة في الموقع مع مسؤول الشركة".
، الدفاع المدني: لا حريق بجامعة شقراء.. والمقاطع لحريق نشب في "موقع بركسات" ،
المصدر : الخليج 365
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