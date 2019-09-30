محمد بن مسعود - الدمام - نشرت الأحوال المدنية إنفوغرافيك، يبيِّن إحصائية أكثر الأسماء تسجيلاً في عام ١٤٤٠. واحتل اسما "سلمان" و"محمد" أكثر أسماء الذكور تسجيلاً، فيما احتل اسما "حور" و"كيان" أكثر أسماء الإناث تسجيلاً. قوائم الأكثر تسجيلاً شملت: عبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وعبدالرحمن وفيصل وسعود بالنسبة للذكور، فيما كانت أسماء "ترف، ورد، غنى، نورة، سحاب، سارة وجود" الأكثر تسجيلاً بين أسماء الإناث. تعرَّف على أكثر الأسماء تسجيلاً في السعودية خلال عام ١٤٤٠ عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-30 نشرت الأحوال المدنية إنفوغرافيك، يبيِّن إحصائية أكثر الأسماء تسجيلاً في عام ١٤٤٠. واحتل اسما "سلمان" و"محمد" أكثر أسماء الذكور تسجيلاً، فيما احتل اسما "حور" و"كيان" أكثر أسماء الإناث تسجيلاً. Advertisements قوائم الأكثر تسجيلاً شملت: عبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وعبدالرحمن وفيصل وسعود بالنسبة للذكور، فيما كانت أسماء "ترف، ورد، غنى، نورة، سحاب، سارة وجود" الأكثر تسجيلاً بين أسماء الإناث. 30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 11:22 PM نشرت الأحوال المدنية إنفوغرافيك، يبيِّن إحصائية أكثر الأسماء تسجيلاً في عام ١٤٤٠. واحتل اسما "سلمان" و"محمد" أكثر أسماء الذكور تسجيلاً، فيما احتل اسما "حور" و"كيان" أكثر أسماء الإناث تسجيلاً. قوائم الأكثر تسجيلاً شملت: عبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وعبدالرحمن وفيصل وسعود بالنسبة للذكور، فيما كانت أسماء "ترف، ورد، غنى، نورة، سحاب، سارة وجود" الأكثر تسجيلاً بين أسماء الإناث. ، تعرَّف على أكثر الأسماء تسجيلاً في السعودية خلال عام ١٤٤٠ ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرَّف على أكثر الأسماء تسجيلاً في السعودية خلال عام ١٤٤٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.