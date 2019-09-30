«حساب المواطن 1441» يُظهر نتائج الأهلية لدفعة أكتوبر وينفي إلغاء الدفعات مستقبلاً

قبل أيام من صرف الدفعة الجديدة، أصدر برنامج حساب المواطن تفاصيل نتائج الأهلية للدفعة الثالثة والعشرين عن شهر أكتوبر الجاري، والمقرر صرفها كالعادة يوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف يوم 10 يوم عطلة رسمية بالمملكة فيتم تبكيرها أو تأخيرها يومًا، كما رد حساب المواطن على عدد من أسئلة المواطنين وكشف بعض التوضيحات الهامة والتي تحسم الجدل في عدد من النقاط الهامة.

حساب المواطن 1441 هـ

في البداية واستعدادًا لصرف الدفعة الجديدة، أعلن حساب المواطن نتائج الأهلية للدفعة الثالثة والعشرين لشهر أكتوبر، نافيًا في الوقت ذاته على ما يُشاع بشأن وقف صرف الدفعات خلال الفترة المقبلة، نافيًا أيضًا ما يتردد بشأن زيادة قيمة مبلغ الدعم المقدم للدفعات، لافتًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذا الصدد.

طريقة إضافة الزوجة في حساب المواطن

كما أوضح حساب المواطن عن خطوات إضافة الزوجة في البرنامج من خلال:

تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب- بيانات عامة).

تعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ.

التوجه إلى (بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع.

الضغط على أيقونة حفظ.

تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة).

التسجيل للدفعة 24 حساب المواطن

والآن يمكنكم الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 23 والتسجيل للدفعة الرابعة العشرين لمن انطبق عليهم هذه الشروط (أن تكون مقيم داخل حدود المملكة – ألا تكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومي – أن تكون حاملًا لبطاقة تنقل – توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة)، ثم الدخول لرابط:https://www.ca.gov.sa، وتسجيل بياناتك الشخصية (كالاسم ورقم الهاتف ورقم هويتك وتسجيل دخول وتغيير كلمة المرور) فور دخولك البوابة.